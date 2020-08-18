السودان يعلن عزمه التطبيع مع إسرائيل

الخرطوم/الخليج 365
أعلن السودان، الثلاثاء، عزمه تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي، بعد 5 أيام من إعلان الإمارات عن اتفاق تطبيعي مع إسرائيل.
وقال بدوي، إن لقاء رئيس المجلس السيادي "عبد الفتاح البرهان" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، قبل أسابيع، كان "خطوة جريئة فتحت الباب أمام اتصالات يمكن أن تتم بين الطرفين".
وأضاف: "نسعى لأن يكون ملف التعامل مع إسرائيل لدى الخارجية باعتبارها وزارة سيادية".
وأشار المتحدث إلى أن "الاتجاه نحو إقامة علاقات مع إسرائيل ليس بالجديد وسبقنا إليه وزير خارجية النظام البائد إبراهيم غندور".
وأكمل: "نحن لسنا أول دولة تطبع مع إسرائيل وعلاقتنا مع اليهود قديمة منذ عهد موسى عليه السلام، وسنناقش التطبيع مع إسرائيل في دهاليز السلطة بالخرطوم ولسنا تبعا لغيرنا".
وتابع: "تطبيعنا مع إسرائيل سيكون مختلفا ومن نوع فريد ولا يشبه الدول الأخرى".
وقال متحدث الخارجية: "السلام مع إسرائيل والتطبيع معها يسوقنا لنفي تهمة الإرهاب عنا".
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