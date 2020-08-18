كورونا لبنان.. حظر تجوال وغلق مؤسسات اعتبارا من الجمعة

ريا شرتوني/الخليج 365



أعلنت الداخلية اللبنانية، الثلاثاء، إغلاق المؤسسات التجارية والخاصة بكافة المحافظات اعتبارًا من الجمعة، وحتى 7 سبتمبر/أيلول المقبل، مع فرض حظر تجوال ليلي، في إطار تدابير مواجهة كورونا.



جاء ذلك في بيانٍ للوزارة بعد اجتماعٍ وزاري مصغّر ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الثلاثاء لبحث تطورات جائحة كورونا، وسط تزايد في عدد الإصابات.



ووفق البيان، فإن حظر التجوال في الفترة المذكورة سيكون "من السادسة مساء (15.00 تغ) حتى السادسة صباحا (3.00 تغ) من كل يوم".



وأوضح البيان: "استثنت الوزارة أعمال الترميم ورفع الأنقاض وتوزيع المساعدات وكل الأعمال الإغاثية في الأحياء المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت"، دون أن يوضح المؤسسات التي يشملها الإغلاق.



Advertisements

وبحسب البيان، "يُسمح للوافدين والمغادرين بنقلهم من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي، شرط حيازتهم على صورة عن تذكرة السفر كمستند إلزامي".



ومنذ أيام بدأت أعداد إصابات كورونا تتزايد في لبنان حيث سجلت الإثنين، 456 حالة جديدة وهو عدد من غير المعتاد أن يسجل سابقا.



وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 9337؛ منها 105 وفيات، و2089 حالة تعاف.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.