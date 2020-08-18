شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في «قوانجو» الصينية تحذر من الإعصار «هيجوس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت قنصلية المملكة في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، تنبيهاً لكافة المواطنين المتواجدين في مقاطعة «قوانغ دونغ» من احتمال تعرّض المنطقة لإعصار “هيجوس” خلال الأيام القادمة. وطلبت القنصلية، عبر حسابها على موقع «تويتر» ،من الجميع اتخاذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية ومتابعة التطورات عبر وسائل الإعلام. Advertisements وأشارت إلى أن المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيني قد أصدر تحذيراً عن إمكانية وصول الإعصار خلال الفترة من 18-20 أغسطس 2020.

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