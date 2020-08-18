شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 460 عاما وظلالها 400 متر.. أكبر الأشجار المعمرة في المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أكبر الأشجار المعمرة في المملكة والتي يتجاوز عمرها الـ 460 عاماً. وتقع الشجرة والتي تدعى شجرة “الرقاعة”، وهي من الأشجار متساقطة الأوراق، في تنومة، وعرض جذعها 8 أمتار، وارتفاعها يصل لـ 9 أمتار، وظلالها تغطي مساحة تقارب الـ400 متر.

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