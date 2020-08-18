 الخارجية الإسرائيلية ردا على الحكم في قضية الحريري: "حزب الله" اتخذ الشعب اللبناني رهينة

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت من خلالها أن قرار المحكمة الدولية التي حققت في ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري هو قرار لا لبس فيه، يوضح تورط حزب الله وأفراده بعملية الاغتيال وبتشويش التحقيقات.

وذكرت الصفحة أن حزب الله قام بأسر مستقبل اللبنانيين خدمة لمصالح أجنبية، داعية دول العالم العمل ضد منظمة حزب الله الإرهابية، لمساعدة لبنان التخلص من هذا التهديد.

وادعت الخارجية الإسرائيلية أن تسلح حزب الله وأعماله وجهوده لبناء ترسانة صواريخ دقيقة، يشكل خطرا على المنطقة بأسرها.

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​ودان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، المتهم الرئيسي سليم جميل عياش في تفجير عام 2005، الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم، الذي جاء في 2600 صفحة، إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين

قال القاضي ديفيد، إن حزب الله وسوريا قد يكون لهما دوافع لقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، لكن لا يوجد دليل مباشر على تورطهما.