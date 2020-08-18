نتنياهو: مستعدون لخوض جولات قتال جديدة في غزة

ونشر نتنياهو تغريدات جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، حذر فيها حركة حماس في القطاع، قائلا: "أحذر التنظيمات الإرهابية في غزة، لقد تبنينا سياسة مفادها أن حكم حريق كحكم قذيفة صاروخية".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي يقصف منذ 10 أيام البنى التحتية لحركة حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية في غزة، كما فرض عقوبات مختلفة في مجالات تعتبرها حماس بالغة الأهمية بالنسبة لها أيضا.

وشدد رئيس الوزراء على أن بلاده على أهبة الاستعداد والجهوزية لاحتمال خوض جولة أو جولات قتال في قطاع غزة، إذا لزم الأمر، آملا بألا يصل إلى ذلك.

ومنذ عدة أيام يقوم الجيش الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، إلى جانب استخدام المدفعية الثقيلة والدبابات في قصف القطاع، ردا على ما يزعم أنه إطلاق للبالونات الحارقة والمفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.