إطلاق صفارات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة

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وأكد أدرعي أن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية ترصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.
ووصل، يوم أمس الاثنين، الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة لإجراء محادثات مع قيادة حركة "حماس" لبحث ملف التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث شهد قطاع غزة الأيام الماضية تصعيدا ميدانيا تخلله إطلاق بالونات حارقة ومفخخة تجاه المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، فيما شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في أنحاء القطاع.
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