شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة حائل»: جميع الاختبارات ستكون حضوريا مع مراعاة إجراءات التباعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد مدير جامعة حائل الدكتور خليل إبراهيم على أن جميع الاختبارات ستكون حضوريا مع مراعاة إجراءات التباعد.

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وقال إبراهيم لقناة “الإخبارية” لاشك أن استمرار الدراسة عن بعد في الفترة الأولى من الفصل الدراسي هي من ضمن الإجراءات لتقليل إصابات فيروس “كورونا”.

وأضاف: جميع الاختبارات ستكون حضوريا مع مراعاة إجراءات التباعد، “والجانب العملي” سوف يكون حضوريا أيضًا.