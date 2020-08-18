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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. رياح نشطة على الرياض ومكة والمدينة وأمطار في جازان وعسير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة، بمشيئة الله.
وتتمثل الحالة الجوية في استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية .
كما توقعت الأرصاد سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
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