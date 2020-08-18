الرئيس الفلسطيني يحدد الموعد المناسب للتطبيع العربي الإسرائيلي

وقال عباس خلال اجتماع مع القيادات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، معلقا على اتفاق التطبيع بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل: "التطبيع مسألة عربية متفق عليها من جميع العرب والمسلمين، متفق عليها عبر مبادرة السلام العربية، أي بإمكان العرب التطبيع بعد حل القضية الفلسطينية وليس قبل".

وأكد أن "الفلسطينيين فقط هم من يحق لهم التحدث باسم القضية الفلسطينية".

عباس: نحن فقط من يتحدث باسم القضية الفلسطينية ونحن من يوقع عن القضية الفلسطينية ولا يستطيع أحد أن يحل محلنا... ولن نسمح لأحد بأن يتكلم باسم القضية الفلسطينية.

وأضاف عباس: "موقفنا من الاتفاق الثلاثي بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة سينسحب على أي دولة ستخطو خطى الإمارات، التي طعنت القضية في الظهر".

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ونوه الرئيس الفلسطيني إلى أنه "مهما حصل سنبقى ملتزمين بالشرعية الدولية وبالاتفاقات الموقعة وقرارات القمم العربية والإسلامية وبمحاربة الإرهاب أيا كان".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، التوصل لاتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وأعلن ترامب تفاصيل الاتفاق في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، قبل أن يخرج بمؤتمر صحفي، قال فيه: "قبل بضع لحظات تحدثت مع رئيس الورزاء الإسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتوصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي، اعتقد الكثيرون أنه مستحيل".

وتابع: "بموجب الاتفاق ستكون العلاقات طبيعية بين البلدين وسيتبادلان السفارات والسفراء... هذه لحظة تاريخية تدعم اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل ويجمع شريكين قادرين على إحداث الفارق".

بدوره أعلن ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في ذات اليوم، عن الاتفاق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد علق على هذا الاتفاق وقال: "إنه يوم تاريخي".