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وأضافت: "طالما دعم الاتحاد الأوروبي المحكمة الخاصة بلبنان، ونشدد على ضرورة أن يستمر لبنان في التزامه بتنفيذ التزاماته الدولية، وندعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع المحكمة الخاصة بلبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف لمتابعة الحكم الخاص بإدانة سليم عياش باغتيال الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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