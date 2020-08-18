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الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف لمتابعة الحكم الخاص بإدانة سليم عياش باغتيال الحريري

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© Photo / GREG BAKER

أمستردام - سبوتنيك. وقالت المتحدثة الرسمية لشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، نبيلة ماسارلي، في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة الحاجة لمواجهة الإفلات من العقاب، وتطبيق مبدأ المحاسبة وسيادة القانون على مستوى دولي، ونأمل أن يحظى الحكم الصادر اليوم بمتابعة مناسبة".

وأضافت: "طالما دعم الاتحاد الأوروبي المحكمة الخاصة بلبنان، ونشدد على ضرورة أن يستمر لبنان في التزامه بتنفيذ التزاماته الدولية، وندعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع المحكمة الخاصة بلبنان".

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