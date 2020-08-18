الجيش المصري يرسل مساعدات طبية لمتضرري السيول في السودان... صور وفيديو

وجاء في بيان الجيش المصري، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق قامت جمهورية مصر العربية بإرسال شحنة مساعدات طبية لمتضرري السيول من الأشقاء في دولة السودان.

وأقلعت طائرة عسكرية على متنها شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني المتضرر من السيول التي إجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.

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ووفقا للبيان، أعرب الجانب السوداني عن خالص تقديره وامتنانه لجهود القيادة السياسية المصرية موجها التحية للشعب المصري حكومة وشعبا.