كورونا.. 12 وفاة في الجزائر 40 إصابة بالأردن

الجزائر، الأردن/ الخليج 365

أعلن الجزائر، الثلاثاء، تسجيل 12 وفاة جراء كورونا، فيما رصد الأردن 40 إصابة بالفيروس.

وأفادت الصحة الجزائرية بتسجيل 12 وفاة، و419 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 306 مرضى.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 39 ألفا و444؛ منها 1391 وفاة، و27 ألفا و653 حالة تعاف.

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وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 40 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي مريضين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1438؛ منها 1260 حالة تعاف، فيما استقرت الوفيات عند 11.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 22 مليونا و151 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 779 ألفا، وتعافى أكثر من 14 مليونا و880 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد تطورات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.