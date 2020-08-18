العراق.. 4576 إصابة بكورونا في أعلى حصيلة يومية

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

أعلن العراق، الثلاثاء، تسجيل 4576 إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابات، إضافة إلى 82 حالة وفاة.

وكانت أعلى حصيلة سجلت الأحد الماضي بواقع 4348 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 82 وفاة، و4576 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 2895 مريضا.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 184 ألفا و709؛ منها 6036 وفاة، و131 ألفا و840 حالة تعاف.

وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ نحو 3 أشهر، عندما خففت السلطات القيود المفروض للوقاية من الفيروس، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل، إذ يسجل البلد أكثر من 2000 إصابة يوميا.

وتسود مخاوف من انهيار النظام الصحي على اعتبار أن البلد يملك بنية تحتية محدودة في هذا القطاع بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار.

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