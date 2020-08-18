كورونا.. وفاتان بالإمارات و293 إصابة في قطر

الإمارات - قطر/ الخليج 365
أعلنت الإمارات، الثلاثاء، تسجيل وفاتين جراء كورونا، فيما رصدت قطر 293 إصابة بالفيروس.
وأفادت الصحة الإماراتية بتسجيل وفاتين، و365 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 115 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 64 ألفا و906، منها 366 وفاة، و57 ألفا و909 حالات تعاف.
وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 293 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 267 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 115 ألفا و661، منها 193 وفاة، و112 ألفا و355 حالة تعاف.وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 22 مليونا و143 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 779 ألفا، وتعافى أكثر من 14 مليونا و873 ألفا، وفق موقع "worldometer" المختص برصد تطورات الفيروس. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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