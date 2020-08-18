جليك: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي لن يساهم في السلام والاستقرار

أنقرة/ الخليج 365

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، إن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي لن يسهم في السلام والاستقرار بالمنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الحزب بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء، في معرض انتقاده لاتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وأكد جيلك أن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي "لن يسهم في السلام والاستقرار".

وأضاف "لا يمكن الوصول إلى نتيجة من أي حل لا تشارك فيه فلسطين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.