السودان: تبادلنا مع مصر وإثيوبيا مقترحات لاتفاقية عن سد النهضة

الخرطوم /الخليج 365

أعلنت وزارة وزارة الري والموارد المائية السودانية، الثلاثاء، أنها تبادلت مع مصر وإثيوبيا "مقترحات لاتفاقية" حول سد النهضة.

وأوضحت الوزارة في بيان " تبادلت الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاثة".

وأشارت إلى أن هذا التبادل جاء في اجتماع ثلاثي اليوم، لبحث ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية على النيل الأزرق.

وأضافت: "ستعمل الدول الثلاث في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة".

وتابعت: "ستقوم الدول الثلاث بتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي (راعي المفاوضات) في 28 أغسطس (آب) الجاري".

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وأشارت إلى أن "خلافات" برزت خلال الإجتماع بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات، دون تفاصيل.

وقالت وزارة الري السودانية، إن "الاجتماعات ستتواصل الأربعاء".

وفي 10 أغسطس/ آب الجاري، اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا، على تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعا، بناء على طلب الخرطوم في ضوء "تغيير إثيوبيا أجندة التفاوض"، قبل أن يتم استئناف المفاوضات أمس.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

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