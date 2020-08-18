مقتل ضابط روسي وإصابة عسكرييَن إثر تفجير شرقي سوريا

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، مقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين إثر تفجير عبوة ناسفة في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" عن الوزارة أنه تم تفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق في دير الزور، ما تسبب بمقتل ضابط روسي وإصابة عسكريين اثنين آخرين.

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وقالت الوزارة إن "الانفجار وقع لدى مرور رتل عسكري روسي كان عائدا بعد تنفيذه عملية إنسانية".

وأوضحت أن الضابط أصيب في البداية لكنه توفي متأثرا بجروحه.

جدير بالذكر أن قوات النظام السورية وبدعم من روسيا والميليشيات الإيرانية، سيطرت على مناطق في محافظة دير الزور، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عقب اشتباكات مع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

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