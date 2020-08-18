مبعوث نتنياهو في أول زيارة رسمية للإمارات

أبو ظبي/ الخليج 365

التقى مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، يوسي كوهين مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يزور دولة الإمارات حاليا.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن آل نهيان، أشاد خلال اللقاء "بجهود كوهين التي ساهمت في نجاح التوصل لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل".

وناقش الجانبان، وفق الوكالة، "آفاق التعاون في المجالات الأمنية، وتبادلا وجهات النظر في التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود التي تبذلها الدولتان لاحتواء فيروس كورونا".

وبحسب الوكالة، "تطرق الجانبان إلى سبل دعم معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، والتي بموجبها تم وقف ضم الأراضي الفلسطينية".

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وأضافت الوكالة "كما سيكون للمعاهدة دور في إحلال السلام في المنطقة، بالإضافة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

وهذه أول زيارة يقوم بها مسؤول إسرائيلي رفيع -ويتم الإعلان عنها- إلى الإمارات بعد توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، وصفه بـ"التاريخي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

ورغم تأكيد بيان ثلاثي مشترك للولايات المتحدة والإمارات وإسرائيل بأن الأخيرة ستوقف خطة ضم أراضي فلسطينية بالضفة الغربية، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن حكومته متمسكة بمخطط الضم.

وجاء إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

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