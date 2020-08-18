لبنان.. مذكرة توقيف بحق مدير استثمار مرفأ بيروت

بيروت/ حسن درويش/ الخليج 365

أصدر المحقق العدلي في "جريمة" انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق مدير استثمار المرفأ، حسن قريطم.

وذكرت الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء أن هذه المذكرة جاءت سندا لمواد الادعاء بعد جلسة استجواب دامت قرابة 4 ساعات، في حضور وكيله القانوني، المحامي صخر الهاشم.

فيما أرجأ صوان استجواب المدير العام للجمارك السابق، شفيق مرعي، بعد أن تقدم وكيله القانوني بدفوع شكلية.

وتستأنف التحقيقات، الأربعاء، مع باقي الموقوفين، وعددهم 21 بشأن انفجار المرفأ في 4 أغسطس/ آب الجاري.

والإثنين، أصدر صوان مذكرة توقيف بحق المدير العام للجمارك، بدري ضاهر.

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وفي 13 أغسطس/آب الجاري، وافق مجلس القضاء الأعلى اللبناني، على تعيين قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، فادي صوان، محققا عدليا في "جريمة" انفجار المرفأ.

وخلف انفجار المرفأ 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، إلى جانب دمار مادي هائل، بخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووقع الانفجار، بحسب تقديرات رسمية أولية، في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، في 10 أغسطس/ آب الجاري، بعد أن حلت، منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ الانفجار، شهد لبنان احتجاجات تتهم السلطة الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة، وتطالب باستقالة كل من رئيس الجمهورية، ميشال عون، وأعضاء مجلس النواب (البرلمان)، برئاسة نبيه بري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.