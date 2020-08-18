أكدت وزارة الداخلية على استمرار تطبيق عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو رفض قياس درجة الحرارة.
وتشمل العقوبة التي حددتها وزارة الداخلية: “غرامة مالية قدرها 1000 ريال، على أن تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة”.
كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية» تؤكد استمرار تطبيق عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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