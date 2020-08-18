«الداخلية» تؤكد استمرار تطبيق عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

أكدت وزارة الداخلية على استمرار تطبيق عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، أو رفض قياس درجة الحرارة.

وتشمل العقوبة التي حددتها وزارة الداخلية: “غرامة مالية قدرها 1000 ريال، على أن تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة”.