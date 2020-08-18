شكرا لقرائتكم خبر عن فتح خدمة تعديل القبول للطالبات بجامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جامعة الأميرة نورة، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل فتح خدمة تعديل القبول للطالبات المقبولات هذا العام من بوابة القبول الموحد.

وأوضحت جامعة الأميرة نورة، أن تعديل القبول سيكون من يوم الثلاثاء 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م إلى يوم الخميس 1 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 الساعة ١٢ ظهراً من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).