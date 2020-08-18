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فتح خدمة تعديل القبول للطالبات بجامعة الأميرة نورة

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جامعة الأميرة نورة، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل فتح خدمة تعديل القبول للطالبات المقبولات هذا العام من بوابة القبول الموحد.

وأوضحت جامعة الأميرة نورة، أن تعديل القبول سيكون من يوم الثلاثاء 28 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 18 أغسطس 2020 م إلى يوم الخميس 1 محرم 1442 هـ الموافق 20 أغسطس 2020 الساعة ١٢ ظهراً من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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