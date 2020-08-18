وزير: إيران تدرس إصدار صكوك إسلامية لتمويل مشاريع النفط

وأوضح زنكنة في تصريح، اليوم الثلاثاء، أن موضوع طرح الصكوك الإسلامية نوقش بلجنة التخطيط والموازنة بمجلس الشورى الإسلامي ( البرلمان) اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة "فارس".

© AP Photo / Amr Nabil

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة كانت آراؤهم إيجابية تجاه مشروع طرح الصكوك.

اشتهرت الصكوك وانتشرت في السنوات الأخيرة كأداة معاصرة يمكنها سد فجوة موجودة في سوق رأس المال العالمي، حيث ساعدت المستثمرين من الدول الإسلامية على موازنة محافظهم الاستثمارية بمنتج مشابه (مجازا) للسندات.

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والصكوك هي عبارة عن أوراق مالية تثبت حق ملكية في أصل معين – وهي ليست أداة دين – وبعبارة أخرى تمثل الصكوك حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو مشاريع تجارية قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب.

ويوجد لكل صك قيمة اسمية تحدد على أساس قيمة الأصل محلّ العقد، وقد يقوم المستثمر بشرائه مقابل هذه القيمة، أو يشتريه (كما هو الحال بالنسبة للسندات التقليدية) بعلاوة أو خصم.

ووفق نظام الصكوك يتم تحويل التدفقات النقدية المستقلبية من الأصل محل العقد إلى تدفقات نقدية حالية، ويجوز إصدارها عن الموجودات القائمة فعلاً أو التي ستتوفر في المستقبل. ويكافأ المستثمرون الذين يشترون تلك الأوراق المالية بحصة من الأرباح المستمدة من الأصل.