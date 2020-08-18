القيادة الفلسطينية تجتمع بحضور حماس والجهاد لبحث تداعيات الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

رام الله - سبوتنيك. ويترأس الرئيس محمود عباس الاجتماع الذي يبحث الخطوة الإماراتية بإقامة علاقات مع إسرائيل.

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وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لوكالة "سبوتنيك": "هذا الاجتماع يحمل أهمية كبيرة لبحث الخطوة الإماراتية والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية ومخطط الضم الإسرائيلي الرامي لفرض السيادة الإسرائيلية على نحو 33% من مساحة الضفة الغربية".

وأضاف مجدلاني: "مشاركة وفد عن الجهاد الإسلامي وحماس يأتي لتعزيز الموقف المشترك بين الفصائل الفلسطينية".

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وتابع مجدلاني: "المرحلة المقبلة تستدعي توحيد الموقف لوضع خطة استراتيجية لمواجهة التحديات الراهنة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا عبر حسابه على "تويتر"، "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة "إنه يوم تاريخي".