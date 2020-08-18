بعد اتفاق الإمارات... نتنياهو يعلق على إعراب السودان عن تطلعه لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل

نشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن إسرائيل والسودان والمنطقة بأسرها ستستفيد من اتفاق السلام، وبأنه بالتعاون والتطبيع مع بلاده، سيكون قادرا على بناء مستقبل أفضل معا لجميع شعوب المنطقة.

وتابع نتنياهو في تغريدته حول إعراب السودان عن تطلعه لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائلا: "سيتم عمل كل ما هو ضروري لجعل هذه الرؤية حقيقة".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن لسان المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ترحيبه بتصريحات نظيره السوداني عن طموحه في إقامة علاقات مع إسرائيل.

وأفادت الصحيفة بأن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، رحب بتصريحات نظيره السوداني، التي أطلقها على شبكة "سكاي نيوز"، قبل قليل، والذي أكد من خلالها أنه لا يوجد سبب لاستمرار العلاقات العدائية مع إسرائيل.

وعلق المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية على تلك التصريحات، قائلا: إن دولة إسرائيل ترحب بأي خطوة تؤدي إلى عملية تطبيع واتفاقات سلام مع المنطقة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي صادق، إن بلاده لا تنفي وجود اتصالات بين الخرطوم وإسرائيل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "لا يوجد سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل". موضحا أن "السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام".

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وأشار إلى أن "الخارجية السودانية تتطلع لقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، من أجل توقيع اتفاق سلام".

وأثنى الدبلوماسي السوداني على خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، واصفا إياها بـ"الجريئة والشجاعة التي ترسم خط السير الصحيح لباقي الدول العربية".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن مصادر مطلعة في واشنطن، أسماء الدول العربية التي تنوي تطبيع علاقاتها مع إسرائيل مثلما فعلت الإمارات.

وقالت مصادر مطلعة في واشنطن للصحيفة، بعد توقيع إسرائيل اتفاق سلام مع الإمارات العربية المتحدة، إن "مملكة البحرين وسلطنة عمان والسودان ستقدم قريبا على هذه الخطوة وتطبع علاقاتها مع إسرائيل".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال "قد نرى بلدان أخرى تقوم بذلك".

وتابع "نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية ومصلحة السودان دون التضحية بالقيم والثوابت".