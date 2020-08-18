طريقة بسيطة لتحديث رقم الهاتف في "نظام نور"... فيديو

ويتيح "نظام نور" للمدارس إدخال درجات الطلاب والطالبات وتدقيقها إلكترونياً ومن مختلف مناطق ومحافظات المملكة إضافةً إلى المدارس السعودية في الخارج.

وتحديث "نظام نور" ضرورة حتى تصل رسالة تحديث الحساب ويتم الدخول إلى "منصة مدرستي".

​ويوفر "نظام نور" العديد من الخدمات الإلكترونية للطالب، والمعلم، وولي الأمر، ومدير المدرسة، وصانع القرار، كما سيساهم النظام في إعداد التقارير اللازمة وتوفير المعلومات الأساسية عن العملية التربوية عند الحاجة إليها وبالكيفية المرغوب فيها.

Advertisements

​وكانت ابتسام الشهري، المتحدثة باسم التعليم العام، شددت على ضرورة تحديث الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين لرقم الجوال في نظام نور؛ حتى تصل رسالة تحديث الحساب ويتم الدخول إلى منصة مدرستي.

وقالت الشهري في تغريدة لها عبر تويتر: "حرصًا من وزارة التعليم على تزويد المستفيدين من منصة مدرستي بحساب الدخول على المنصة مبكرًا".

وتابعت: "نأمل من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين تحديث رقم الجوال في نظام نور عبر الرابط هنا حتى تصل رسالة تحديث الحساب".