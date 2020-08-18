وقال أحد المسؤولين الذي ظهر في المقطع المصور، الذي نشر على حساب الخارجية الإسرائيلية على تويتر، إنه "عاد إليه بعد فترة من الانقطاع بسبب جائحة كورونا"، مشيرا إلى "أهمية التوقيت الذي تزامن مع إعلان تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي وإقامة علاقة رسمية بين الطرفين، الأمر الذي يبعث على السعادة والأمل بمستقبل أفضل".
© REUTERS / SATISH KUMAR
كانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت، أمس الاثنين، عن إلغاء مشاركتها في معرض "إكسبو".
وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي أن "القرار يأتي تماشياً مع موقف القيادة الفلسطينية الرافض للإعلان الثلاثي الأميركي، الإسرائيلي الإماراتي، حول تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل".
وأضاف العسيلي لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "الحكومة ترفض الخطوة الإماراتية التي تعتبر تطبيعا على حساب الحقوق الفلسطينية ونسفاً للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تنشر صورا لجناحها بمعرض "إكسبو" في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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