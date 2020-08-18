الرئيس الإسرائيلي يبعث برسالة تهديد إلى حركة حماس

وأفادت القناة العبرية الـ20"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن ريفلين قام بجولة في مستوطنات غلاف غزة، اليوم، بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه المستوطنات.
وقال ريفلين خلال جولته في غلاف غزة، إنه إذا أرادت حركة حماس الحرب، فستحصل عليها.
ونشر الرئيس الإسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه تجول في المناطق التي طالتها نيران بالونات الهيليوم الحارقة المنطلقة من قطاع غزة، وشكر خلالها رجال الإطفاء.
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