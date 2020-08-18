مقتل جنرال روسي إثر انفجار عبوة ناسفة في سوريا

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الثامن عشر من شهر آب/أغسطس، وأثناء عودة رتل بعد القيام بعملية إنسانية على بعد 15 كيلومترا من مدينة دير الزور، انفجرت عبوة ناسفة خلال تحرك السيارات".

وتابع البيان: "أدى الانفجار لمقتل مستشار عسكري روسي برتبة لواء، وإصابة ثلاثة عسكريين مرافقين له بجروح".

يتبع..