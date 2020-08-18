شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعيد فرض الإغلاق العام مع تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر لبنان إعادة فرض الإغلاق العام مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 9337 حالة، ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أُجرِيَت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وأشارت الوزارة - في بيان الاثنين/ - إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 105 حالات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 5646 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.