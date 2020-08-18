شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: مقتل 8 من الجيش السورى في انفجار ألغام بدير الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السوري، مقتل 8 من الجيش السورى بانفجار ألغام بدير الزور، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق قالت وزارة الدفاع الروسية، إن ضابطًا برتبة ميجر جنرال لقى حتفه، وأصيب ثلاثة عسكريين روس عقب انفجار فى سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار فى سوريا رصد انتهاكين اثنين للهدنة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقعت فى محافظتى إدلب (1) وحلب (1).

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، بأن الجانب التركى فى اللجنة المذكورة رصد بدوره 4 انتهاكات للهدنة فى محافظتى إدلب (2) وحلب (2).

وأضاف البيان أن المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ خلال الـ24 ساعة الأخيرة أى عمليات إنسانية.