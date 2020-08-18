شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى يؤكد العراق لن يلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن العراق لن يلعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، ولن يكون ساعى بريد، وذلك خلال زيارة للولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وغادر رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها الى الولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.

وسيلتقي الكاظمي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، وسيجري خلال اللقاء مباحثات بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، إلى جانب مناقشة التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحث القضايا ذات

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وسيعقد الكاظمي خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، تتضمّن بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات عديدة، في مقدمتها الأمن والاقتصاد والصحة، وغيرها من القطاعات.