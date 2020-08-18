النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السودانى يلتقى قيادات الجبهة الثورية بجوبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات السلام اليوم الثلاثاء بجوبا، قيادات الجبهة الثورية بحضور فريق الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك.

وحسب وكالة أنباء السودان أوضح ضيو مطوك عضو فريق الوساطة الجنوبية في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن لجنة الوساطة وضعت جدول زمني محكم لاستكمال التفاوض بشأن القضايا التي لم تكتمل بعد وعلى رأسها مسألة الترتيبات الأمنية في مسار دارفور ومراجعة بعض الأوراق فيما يتعلق بالملفات السياسية والقضايا القومية في مساري دارفور والمنطقتين، مشيراً إلى أن رئيس لجنة الوساطة كان قد أعلن صباح اليوم أن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل سيكون في 28 أغسطس الحالي.

وأضاف أن التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو سيستأنف خلال اليومين المقبلين وستبدأ جلسات التفاوض بالتداول حول ملفات إعلان المبادئ ووقف العدائيات و المساعدات الإنسانية، كاشفاً أن جلسات التفاوض ستتواصل خلال الأيام المقبلة في الصباح والمساء حتي يتم استكمال كافة الملفات المتبقية تمهيداً للتوقيع بالأحرف الأولى علي اتفاق السلام.

ووصف رئيس وفد التفاوض للحركة الشعبية تحرير السودان-الجبهة الثورية، ياسر عرمان، توقيع بروتوكول الترتيبات الأمنية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان - الجبهة الشعبية بانه "تاريخي ومهم". وقال عقب توقيع بروتوكولات الترتيبات الأمنية بان الاتفاق يستمد أهميته من ما يجري حولنا في المنطقة، وأضاف انهارت عدة بلدان نتيجة لفشل منظومات القوات النظامية فيها واشار إلى أن السودان لن ينهار بعد الاتفاق الذي سيعقد بين كافة أطراف عملية السلام في جوبا. Advertisements وقال عرمان سيتم تجديد وتحديث البلاد وتطويرها بما في ذلك القوات المسلحة السودانية، وسنشارك جميعا في تطوير وإصلاح قوات مسلحة سودانية قوية، وفاعلة، لكل السودانيين تعكس التنوع بعقيدة عسكرية جديدة، بعيدة عن التسييس، وكذلك كافة القوات النظامية الاخرى. وأضاف القوات المسلحة إمتداد لبطولات علي عبداللطيف الذي قاد ثورة 1924 وعبدالفضيل الماظ والكثير من ابطال القوات المسلحة. وكشف عرمان بأن الاتفاق الحالي به 114 نص ينفذ من خلال ثلاث مراحل تبدأ في المرحلة الأولى بتجميع القوات ويستمر لمدة 12 شهرا من توقيع الاتفاق النهائي، والمرحلة الثانية لمدة 14 شهرا، اما المرحلة الثالثة تستمر لمدة 13 شهرا. وقال بأن هناك آليات لتطوير وتحديث القوات المسلحة منصوص عليها في مجلسي الدفاع والأمن، وسيشارك فيها كل قادة حركات الكفاح المسلح لمتابعة تنفيذ الاتفاق. واوضح بأن مجلسي السيادة والوزراء سيوفرون الدعم لتنفيذ الاتفاق وأشار إلى أن هذا الاتفاق نصر للشعب السوداني، مضيفا بناء دولة مدنية وديمقراطية لن يتم إلا ببناء قوات مسلحة قوية وفاعلة، ومنطقتنا تحتاج لقوات مسلحة قوية وفاعلة.

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