شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية فى لبنان ينفى تصريحات منسوبة له عن محاكمة اغتيال الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى السفير السعودى فى لبنان وليد بخارى، تصريحات منسوبة إليه نشرتها إحدى الصحف، وتدعى تعليقه على المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق، وأعاد السفير السعودى بلبنان نشر تغريدة أخرى لموقع "جريدة اللواء"، على الحساب الرسمى له بموقع "تويتر"، بعنوان السفارة السعودية تنفى خبرا منسوبا لبخارى بشأن المحكمة الدولية.



بيان السفارة السعودية فى لبنان

واحتوى البيان على تكذيب للأخبار المتداولة على تعليقه، ونصه: "إشارة إلى الخبر المنشور فى إحدى الصحف والمنسوب لسفير المملكة العربية السعودية فى لبنان وليد بخارى بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريرى، تود السفارة أن توضح أن هذا الخبر عار عن الصحة".



جانب من البيان

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وتابع البيان: "السفير لم يتحدث للصحيفة التي لم تسعفها المهنية وأخلاقيات الصحافة فى التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، والمتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره، وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية، كما أن السفارة تحتفظ بحقها القانونى فى هذا الشأن".

وكان سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى السابق قد قال: "نقبل حكم المحكمة الدولية فى قضية اغتيال رفيق الحريرى ونريد العدالة"، مشددا على أن مطلبه هو القصاص العادل من المجرمين.

وأضاف خلال كلمة له عقب حكم المحكمة الخاصة من لاهاى فى قضية اغتيال والده رفيق الحريرى: "نحن أمام لحظة تاريخية تتمثل فى رسالة لمن ارتكب الجريمة الإرهابية والمخططين، وأن استخدام الجريمة فى السياسة بدون عقاب انتهى.. وهذه رسالة المحكمة الخاصة ورسالة الشعب اللبنانى.. وكل جريمة سياسة لها ثمن ولابد من دفعه.. ولن نستكين حتى تنفيذ القصاص بقتلة الحريري ولن نساوم على دمائه".

وطالب رئيس الوزراء اللبنانى السابق بضرورة استكمال التحقيقات فى حادث مرفأ بيروت، مشددا على أن استكمال التحقيقات فى هذا الحادث مطلب جميع الشعب اللبنانى ولا يجب أن ندفع الشعب للمواجهة.