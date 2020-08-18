شكرا لقرائتكم خبر عن من هو سليم عياش المتهم فى قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، حكما بإدانة أحد المسئولين العسكريين بحزب الله، ويدعى سليم جميل عياش، فى جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى و 21 شخصا آخرين والتى وقعت فى شهر فبراير 2005 ، فى حين برأت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين فى القضية.

سليم عياش، مسئول عسكرى فى حزب الله جاء فى مذكرة توقيفه أنه المسؤول عن الخلية التى نفذت عملية الاغتيال، وأنه شارك شخصيا فى التنفيذ.

كما وجهت له المحكمة الدولية تهم وضع مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابى باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريرى و21 شخصا آخرين عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا.

مَن هو سليم جميل عيّاش؟

وُلد سليم جميل عيّاش ("عيّاش") بتاريخ 10 نوفمبر 1963، فى مدينة حاروف بلبنان، وهو ابن جميل دخيل عيّاش (الأب) ومحاسن عيسى سلامة الأم، سبق له الإقامة فى جنوب بيروت.

التّهم:

ماذا بعد صدور القرار الاتهامى وماذا يحصل إذا تعذّر العثور على المتّهم؟

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- ارتكاب عمل إرهابى باستعمال أداة متفجّرة

- قتل (رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة

- قتل (21 شخصًا آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة

- محاولة قتل (226 شخصًا إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة

والجدير ذكره وفق المحكمة، أنّ سليم جميل عياش لا يزال طليقاً، وفى 1 فبراير 2012، قرّرت غرفة الدرجة الأولى محاكمة سليم جميل عياش وثلاثة آخرين فى غيابهم".