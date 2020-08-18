شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: نسبة التعافى من فيروس كورونا بالمملكة تجاوزت الـ90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن نسبة حالات التعافى من فيروس كورونا المستجد فى المملكة تجاوزت الـ90%.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - أن عدد المتعافين بلغ 272 ألفًا و911 حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 24 ألفًا و942 حالة.

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وأكدت أن الخطوات الاستباقية والإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية التى تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التى هيأتها القيادة السعودية كان لها الأثر الملموس فى الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، والتعامل باحترافية فى التصدى لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.

وأشارت إلى أنه وفقًا لتقييم دولى فقد صنفت المملكة ضمن أكثر 20 دولة أمانًا من فيروس كورونا، لافتة أنه تم زيادة نسبة أسرّة العناية المركزة فى مختلف مستشفيات القطاعات الصحية فى جميع مناطق المملكة؛ لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارًا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدى للفيروس.