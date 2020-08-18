شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يعتبر تبرئة 3 متهمين بقضية اغتيال والده دليلا على مصداقية الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى السابق، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فى قضية اغتيال والده رفيق الحريرى كانت مطلبا شعبيا، مشيرا إلى أن حكم اليوم يؤكد مصداقية الحكم وفق دراسات قانونية وأثبتت أنها تعمل بمصداقية كبيرة.

وأضاف سعد الحريرى، فى كلمة له من أمام مقر المحكمة الدولية فى لاهاى، ان هدف اغتيال الحريري هو تغيير وجه لبنان، وتم اغتياله لأنه ضد النظام فى سوريا وأراد أن يخرج لبنان من هذا النظام، لافتا إلى أنه لن يتحدث عن جلسات المحكمة، ومصداقية المحكمة جاءت من تبرئة 3 متهمين وإدنة الرابع، ونحن نقبل هذا الحكم.

واختتم سعد الحريرى موجها رسالة لعائلته قائلا: "انتظرنا الحكم لمدة 15 عاما وكما قال والدى الشهيد: "ما حدا أكبر من بلده وما حدا أكبر من العدالة".