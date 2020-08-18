شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الخاصة بلبنان: إدانة المتهم جميل عياش بجميع التهم بقضية الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الثلاثاء، المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين. كما تم تبرئة ثلاثة من المتهمين في قضية اغتيال رفيق الحريري.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي.

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