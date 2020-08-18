اخبار الخليج

رئيس الوزراء الفلسطينى يبحث مع القنصل البريطانى العام آخر المستجدات السياسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يبحث مع القنصل البريطانى العام آخر المستجدات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الثلاثاء مع القنصل البريطانى العام فيليب هول، آخر التطورات والمستجدات السياسية.

وجدد اشتية خلال اللقاء ،حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " تأكيده على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لكافة مخططات الضم الإسرائيلية، مشددا على ضرورة وجود ضغط دولى جاد على إسرائيل لإلغائه، كونه يدمر حل الدولتين، ويقضى على فرص إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

Advertisements

وأكد اشتية ضرورة أن يكون هناك رد رسمى إسرائيلى واضح بإلغاء الضم للأراضى الفلسطينية، للبدء بعملية حوار سياسى تحت مظلة المجتمع الدولي، ووفق الشرعية الدولية.

وجدد رئيس الوزراء مطالبته بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، كخطوة عملية لإنقاذ حل الدولتين.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الفلسطينى يبحث مع القنصل البريطانى العام آخر المستجدات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا