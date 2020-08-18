شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطينى يبحث مع القنصل البريطانى العام آخر المستجدات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الثلاثاء مع القنصل البريطانى العام فيليب هول، آخر التطورات والمستجدات السياسية.

وجدد اشتية خلال اللقاء ،حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " تأكيده على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لكافة مخططات الضم الإسرائيلية، مشددا على ضرورة وجود ضغط دولى جاد على إسرائيل لإلغائه، كونه يدمر حل الدولتين، ويقضى على فرص إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

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وأكد اشتية ضرورة أن يكون هناك رد رسمى إسرائيلى واضح بإلغاء الضم للأراضى الفلسطينية، للبدء بعملية حوار سياسى تحت مظلة المجتمع الدولي، ووفق الشرعية الدولية.

وجدد رئيس الوزراء مطالبته بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، كخطوة عملية لإنقاذ حل الدولتين.