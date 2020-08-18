شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ السليمان يوضح حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الشيخ عبدالسلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء إن التهنئة بالعام الهجري الجديد، لم تكن معروفة عن الصحابة – رضي الله عنهم.
وأضاف الشيخ السليمان، في برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أن الصحابة لم يكونوا يهنئوا بعضهم بعضا ببداية العام الهجري والأفضل أن لا تحصل التهئنة في بداية العام.
وتابع الشيخ عبدالسلام السليمان، “لكن إذا بدأ أحد التهنئة بالدعاء في هذه السنة فلا بأس في ذلك”.
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