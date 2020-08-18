اخبار الخليج

القوات البحرية تقود قوة متعددة الجنسيات لتعزيز الأمن في البحر الأحمر والمحيط الهندي

0 نشر
محمد النحاس 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تقود قوة متعددة الجنسيات لتعزيز الأمن في البحر الأحمر والمحيط الهندي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استلمت القوات البحرية الملكية قيادة قوة الواجب المختلطة (150) للمرة الثانية من نظيرتها القوات البحرية الفرنسية التي تقوم بعمليات مكافحة الإرهاب والمحافظة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة عملياتها التي تضم بعض مسارات الشحن الأكثر ازدحاماً في العالم حيث تغطي البحر الأحمر، خليج عدن، المحيط الهندي وخليج عمان.

Advertisements

وكانت قيادة القوات البحرية الملكية السعودية قد استلمت تلك المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية بتاريخ 27 / 11 / 1439هـ، ونفذت خلال تلك الفترة عدداً من العمليات، أهمها ضبط (10500) كيلو من الحشيش المخدر، وقامت بتفتيش عدد كبير من الزوارق المشبوهة التي تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة والفحم والبشر.

يذكر أن قوة الواجب المختلطة (150) تقوم بمهمة تعزيز الأمن البحري في منطقة عمليات مساحتها (3.3) ملايين ميل بحري تشمل البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والمحيط الهندي، لمكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له، كتهريب المخدرات والأسلحة، وضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة الدولية في منطقة المسؤولية.

يشار إلى أن قوة الواجب المختلطة (150) قوات متعددة الجنسيات, وتشمل الدول المشارِكة أستراليا ، وكندا ، والدانمارك ، وفرنسا ، وألمانيا ، وإيطاليا ، وهولندا ، ونيوزيلاندا ، والباكستان ، وإسبانيا ، والمملكة العربية السعودية ، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات البحرية تقود قوة متعددة الجنسيات لتعزيز الأمن في البحر الأحمر والمحيط الهندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا