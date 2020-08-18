بدء تسليم المقررات الدراسية للطلاب وأولياء الأمور بمدارس الطائف (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: بدأت إدارة تعليم الطائف، تسليم المقررات الدراسية للطلاب وأولياء أمورهم بالمدار، استعداداً للعام الدراسي الجديد. وقالت الإدارة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم بدء تسليم المقررات الدراسية للطلاب وأولياء أمورهم بمدارس تعليم الطائف وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأضافت إدارة التعليم بالطائف، أن المدير العام للتعليم شارك في عملية التوزيع، بحضور مساعده للشؤون التعليمية للبنين وعدد من مديري مكاتب التعليم. Advertisements

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