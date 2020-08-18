شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في لبنان تنفي ما نسبته صحيفة محلية لسفير خادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: نفت سفارة المملكة في لبنان ما نسبته إحدى الصحف المحلية لسفير خادم الحرمين الشريفين، عبر البيان التالي: “إشارة إلى الخبر المنشور في أحد الصحف والمنسوب لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بخاري بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الشهيد رفيق الحريري”. وأضاف البيان: “تود السفارة أن توضح أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأن السفير لم يتحدث للصحيفة التي لم تسعفها المهنية وأخلاقيات الصحافة في التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، والمتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية، كما أن السفارة تحتفظ بحقها القانوني في هذا الشأن”.

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