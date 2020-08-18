الجامعات الأهلية في مصر... أهم التفاصيل حول جامعة الجلالة والدراسة فيها

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وجاء الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجامعة الجلالة، ليكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة فى الجامعات الخاصة والأهلية، وتعمل بنظام الساعات المعتمدة، لكن مصاريفها أقل من مصاريف الجامعات الخاصة، وفقًا للموقع.
وتضم جامعة الجلالة 15 كلية علمية، هي؛ العلوم الاجتماعية والإنسانية، والفنون، والعلوم الإدارية، والطب، والعلوم الأساسية، والهندسة، والعمارة، والإنتاج الإعلامي، وعلوم التمريض، والعلاج الطبيعي، والعلوم الصحية التطبيقية، وطب الأسنان، وعلوم وهندسة الحاسبات، والغذاء والصناعات الغذائية، والعلوم الصيدلية.
وجاء تنسيقها الكليات الداخلي لها كالآتي، 90% للطب البشري و85% لكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، و75% لكليتي الهندسة والطب البيطري، و65% لكليات الفنون التطبيقية وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب، و55% لباقي الكليات.
ولا يعد الربح هو الهدف الأساسي من الجامعات الأهلية، لأنه يتم إدارتها بواسطة مجلس أمناء وليس شخص كما في الجامعات الخاصة. من المقرر استثمار الربح الخاص بها في العملية التعليمية داخل الجامعات عبر تطوير المنشأت والعملية التعليمية نفسها.
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