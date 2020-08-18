السودان: نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل وخطوة الإمارات "جريئة وشجاعة"

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "لا يوجد سبب لاستمرار العداء بين السودان وإسرائيل".

وتابع "نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية ومصلحة السودان دون التضحية بالقيم والثوابت".

© REUTERS / Ronen Zvulun

وأشار إلى أن "الخارجية السودانية تتطلع لقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، من أجل توقيع اتفاق سلام".

وأوضح أن "السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام".

وأثنى الدبلوماسي السوداني على خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، واصفا إياها بـ"الجريئة والشجاعة التي ترسم خط السير الصحيح لباقي الدول العربية".

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وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن مصادر مطلعة في واشنطن، أسماء الدول العربية التي تنوي تطبيع علاقاتها مع إسرائيل مثلما فعلت الإمارات.

وقالت مصادر مطلعة في واشنطن للصحيفة، بعد توقيع إسرائيل اتفاق سلام مع الإمارات العربية المتحدة، إن "مملكة البحرين وسلطنة عمان والسودان ستقدم قريبا على هذه الخطوة وتطبع علاقاتها مع إسرائيل".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال "قد نرى بلدان أخرى تقوم بذلك".