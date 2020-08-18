مصر... تأييد التحفظ على أموال فتاتي "تيك توك" حنين حسام ومودة الأدهم

وأفاد موقع "مصراوي" أن محكمة جنايات القاهرة قضت بتأييد قرار التحفظ على أموال مودة الأدهم وحنين حسام، المتورطتين في قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، ومنعهم من التصرف في أموالهم.
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وكان النائب العام المصري قد أمر بإحالة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم.
واتهم المدعي العام الفتاتين بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية وتطبيق "تيك توك" لارتكاب تلك الجريمة، واشتراك الباقين معهم في الجريمتين المشار إليهما.
وفي شهر نيسان/ أبريل، أصدر رئيس الجامعة، الدكتور محمد الخشت، قرارا بإحالة الطالبة في كلية الآثار، حنين حسام، إلى التحقيقات بتهمة ارتكاب أفعال تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.
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