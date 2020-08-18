إقفال عام في لبنان لمدة أسبوعين

وأفادت وسائل إعلام محلية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كلف وزير الداخلية محمد فهمي بإصدار قرار إقفال البلد لمدة أسبوعين.

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وكانت لجنة الصحة النيابية قد دعت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى رفع توصيتها للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بإقفال البلد لمدة أسبوعين للحد من انتشار وباء "كوفيد-19"، وأعلنت أن "إقفال المطار ليس مطروحا حاليا".

ودعت وزارة الداخلية إلى "التشدد في تطبيق الإرشادات ووزارة العدل إلى معاقبة المخالفين".

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وبحسب الموقع، أكد الوزير حسن أن "تطبيق الإقفال العام ليس مسؤولية وزارة الصحة فقط، بل هو شراكة مع كل الوزارات ذات الصلة"، موضحا أن "اتخاذ بعض الإجراءات بالإجماع يساعد على توقف تفشي الوباء، وواجب إعلان النفير العام يعني مشاركة كل الدولة".

وكان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في لبنان بلغ رقماً قياسياً، يوم أمس، مع تسجيل 439 حالة إيجابية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 8881 حالة، توزعت بين 7669 حالة من المقيمين و1212 حالة من الوافدين.

كذلك، سجلت، يوم أمس، 6 حالات وفاة بسبب الفيروس، ليرتفع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 103.