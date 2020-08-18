"حماس" تحذّر إسرائيل من استمرار إجراءات الحصار على غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، إسرائيل، من مواصلة إجراءات الحصار المفروضة على قطاع غزة؛ والتي تم تشديدها الأسبوع الماضي.

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة عنه "إن استمرار حصار قطاع غزة، وتفاقم أزمة الكهرباء، وشلّ وتعطيل الحياة اليومية للناس، جريمة بحق الإنسانية لا يمكن السماح باستمرارها أو السكوت عنها".

وتابع "لن تقبل باستمرار هذا الحصار وبقائه أمرا واقعا، وسنعمل جميعا على خوض معركتنا مع العدو وبكل قوة، وبالوسائل والأدوات كافة لكسر الحصار وإنهائه".

وحمّل برهوم إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات إجراءات الحصار المفروضة على غزة".

والثلاثاء، توقّفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، عن العمل، بعد نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيلها؛ جرّاء منع إسرائيل دخوله إلى القطاع منذ الأربعاء الماضي (12 أغسطس/ آب الجاري)، ضمن إجراءات الرد على البالونات الحارقة؛ وفق مزاعمها.

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وسبق هذا القرار، قرار إسرائيلي بإغلاق البحر كاملا أمام الصيادين، حتّى إشعار آخر، وإغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه مواد البناء إلى جانب الوقود.

وليلا، تشن الطائرات الإسرائيلية الحربية، غارات يومية، على مناطق يقول الجيش إنها تابعة لحركة حماس.

وتقول إسرائيل إن هجماتها وتشديد الحصار على غزة، يأتي ردا على إطلاق البالونات الحارقة، التي تتسبب باندلاع حرائق في الأراضي الزراعية الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وفي المقابل، يقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.