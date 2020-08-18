عُمان.. تعديل وزاري "محدود" يشمل الخارجية والمالية

مسقط / الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، إجراء تعديل وزاري محدود شمل حقيبتي الخارجية والمالية.

ووفق الوكالة الرسمية للأنباء، "قضى المرسوم السلطاني بتشكيل مجلس الوزراء، والتعيين في بعض المناصب".

وعٌين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزيرا للخارجية، خلفا للوزير المخضرم يوسف بن علوي، الذي تولى الوزارة قبل 23 عاما.

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كما تم تعيين سلطان بن سالم الحبسي، وزيرا للمالية، خلفا للوزير درويش بن إسماعيل البلوشي.

وشمل التعديل الوزاري أيضا، استحداث وزارة جديدة باسم الثقافة والرياضة والشباب، وجرى تعيين نجل سلطان البلاد، ذي يزن بن هيثم بن طارق وزيرا لها.

كما عُيّن خالد بن هلال البوسعيدي، وزيرا لديوان البلاط السلطاني، وسلطان بن محمد النعماني، وزيرا للمكتب السلطاني.

ويعد هذا التعديل الوزاري هو الأكبر منذ تولي السلطان العماني، مقاليد الحكم في يناير/كانون ثان الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.