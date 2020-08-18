تأثير الجماعة في سلوك الفرد

الجماعة كمفهوم حددت (من اثنين وأكثر) و بمكونها الفردي تنتمي للمجتمع الكبير الذي يضم كل الجماعات تحت مسمى واحد له قيم ثابته ومبادئ منظمة تطبق على الجميع، و من الطبيعي أن يكون بين تلك الجماعات فروق فردية كلا حسب طريقة تفكيره ومستوى وعيه ،و في النهاية تجمعهم الأهداف المشتركة على المستوى العام ،و قد تتفاوت في الأهمية حسب البناء الثقافي للأفراد ،لذا فالفرد يرتبط مع الجماعة بعلاقة منظمة لها نمط ثقافي معين وهدف اجتماعي محدد من خلال قيام الفرد بدوره التفاعلي حتى يحقق طموحاته ،و يؤمن احتياجاته ويشعر بصفته الإنسانية المنتمية للجماعة .ولا شك أن كثيرا من المؤثرات التي تتحكم فيها الجماعة تشكل وتحدد بدرجة كبيرة الواقع الذي يتصرف وفقه الفرد، وتتكون مشاعره ومدركاته ومعتقداته، ومن هذا المنطلق صُنفت الجماعات و تنوعت كل حسب الأسبقية والتأثير في حياة الفرد ، وهذا ما فهمته من خلال قراءتي البسيطة في هذا الموضوع والعذر من ذوي الاختصاص.

من واقع المكان والانتماء المفروض على الشخص ‘ وبحكم المجتمع الذي لا خيار للفرد في تبديله و لا مفر من التعايش معه، والتعاطي مع محيطه بما تحمله سلبيات المواقف والأحداث من سوء ينبئ بشر مستطير يدعو للتأمل و التفكير في منشأ تلك المنسلخات القيمية والاجتماعية ،وكيف وصلت قناعة البعض بسلامة منطقها المحدث ، ومبررات ممارساتهم لتلك الوسائل المنافية للقيم والأخلاق ،ومن خلال معطيات واقعية لا تقبل الشك ومعايشة تلك الوقائع ،والوقوف على شخوصها بكل تفاصيلها والنتائج الملموسة التي يبني عليها هذا الحكم بأن المؤثر الحقيقي في حياة تلك الفئة هي الجماعة الأولية التي غرست تلك القيم و مهدت لتلك المعايير السلوكية الغير سوية هي (الأسرة) وما تلاها من جماعات عارضة ومؤقته وغير ذلك.

ثم يأتي دور الجماعة الوسطى التي عايشها الفرد والتي تتمثل في الأصحاب وبعض زملاء العمل وخاصة إذا كانت بيئة العمل ( تضع الحبل على الغارب ) وتصبح الصفات المكتسبة من واقع المعاملات اليومية روتين عملي يتخلّق به الفرد و يمارسه بكل حرية مع الجميع؛ فلا يتورع البعض عن الكذب والتدليس والافتراء و قلب الحوار إلى جدال هزيل بلا فائدة ، مما يؤدي إلى ثلمة في الثقة لا تسد و فتقا بين الافراد لا يرتق.

و عندما أصبحت الكلمة أرخص من أخلاقهم تفلتت القيود وغار الثلم واتسع الفتق.

نعم في زمن الثبات والالتزام…كانت الكلمة قيد ملزم لا ينكرها الرجل ولا يحرف معناها و لا يغير مدلولها، وهو على ثبات يتحمل تبعات الكلمة على كل حال من الأحوال يفي بما يترتب عليه بكل وفاء.

ولكن دوام الحال من المحال مع تفشى الكذب و التلميع تحولت حياة بعض الناس إلى ثرثرة لا معنى لها عندما ذهب الحياء و حلت مكانه الوقاحة ، و وصلت بهم السذاجة إلى ذكر ما يقال وما لا يقال فالملح و والمفاكهة تقتصر على المجالسين والاصدقاء المقربين لا تتعدى محيط المجلس ، وكذلك الأمور التي يعلمها العامة لا تُلوى رقابها و لاتقاد بخطام الكذب لتحسب لغير أهلها وينفرد بها غيرهم .

من العجب أن من قبلنا يحثون على الصمت و التغابي لأنه يؤدي إلى درء البغضاء و التغافل يمنح الفرصة لإصلاح ما افسده الآخرون.

ليس الغبي بسيد في قومه **** لكن سيد قومه المتغابي

هكذا تحول حال بعض الأفراد في هذا الزمان ممن ارتدوا عباءة الزهد واظهروا التقوى و تظاهروا بالمثالية الزائفة ؛ ولكن لكل زمان مستجدات و متغيرات تشكل تركيبات المجتمع الفسيولوجية والاخلاقية نتيجة ظروف اجتماعية أو اقتصادية وقفت حائلا دون تحقيق الأهداف لأي طرف ،و نحت بطريقة الحوار إلى جدل عقيم تظهر من خلاله اشكالات جديدة صنعها الإفلاس في طرح وجهات النظر و الفهم الشرعي للمعطيات المطروحة وسبل تقريبها للوصول إلى حلول. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى:

إنما العقل أساس**** فوقه الأخلاق سور

فحلِّ العقل بالعلم**** و إلا فهو بور

جاهل الأشياء أعمى**** لا يرى كيف يدور

وتمام العلم بالعدل ****و إلا فهو زور

وزمام العدل بالجود**** وإلا فيجور

وملاك الجود بالنجدة**** والجبن غرور

عندما يُكتب عن أي موضوع سلبي وطرح أي مشكلة اجتماعية يجب وضع الحلول المناسبة في نهاية التحليل ، ولكن بعض الحالات يلزمها مختص في علم تلك الحالة وسبب تناميها في الآونة الأخيرة، وللقارئ الكريم حكاية مختصرة توضح عزوف الفرد المتخصص عن المشاركة في تقييم أي عمل و تصحيح الأخطاء بقدر المستطاع .

رسم أحد الفنانين لوحة واعتقد انها من أجمل اللوحات ،و أراد أن يقيمها الجمهور في مكان عام ، فوضعها في الساحة وعلى رفها قلم أحمر وكتب ( من رأى خطأ فليضع عليه نقطة بالقلم الأحمر ) وتركها وعند العودة في اليوم التالي وجد اللوحة قد اكتست باللون الأحمر . عاد الرسام لمعلمه محبطا، وأخبره بما حدث وعن عزمه اعتزال الرسم . قال له المعلم : ارسم اللوحة مرة أخرى و ضع على رفها فرشاة وألوان واكتب العبارة التالية ( من رأى خطأ في اللوحة فليصححه بالفرشاة ) وعندما عاد في اليوم التالي ليرى النتائج لم يجد على اللوحة أي تعديل . !

كتبه: حسن عبود معدي